Haberler Video Müge Anlı'da Cahit Ergül'ün sahte senet itirafları ortaya çıktı

Müge Anlı'da Cahit Ergül'ün sahte senet itirafları ortaya çıktı

17.12.2019 12:50

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili itiraflar ortaya çıktı. Olayın baş şüphelilerinden biri olarak gösterilen, daha önce açıklamalarıyla olay yaratan Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül'ün, 2 yıl önce Müge Anlı canlı yayınında yaptığı 'sahte senet' itirafları ortaya çıktı.


Müge Anlı'da işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayıyla ilgili itiraflar ortaya çıktı. Olayın baş şüphelilerinden biri olarak gösterilen, daha önce açıklamalarıyla olay yaratan Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül'ün, 2 yıl önce Müge Anlı canlı yayınında yaptığı 'sahte senet' itirafları ortaya çıktı.

Cahit Ergül'ün katıldığı yayında 'Evet ben sahte senet tanzim ettim. Bunu inkar etmiyorum.' dediği görülüyor. Cahit Ergül geçtiğimiz günlerde bu iddiaları reddetmişti.

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