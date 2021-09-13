Haberler Haber Videoları Muş'ta can pazarı! 6 katlı binada yangın! 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muş'ta can pazarı! 6 katlı binada yangın! 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Muş'ta can pazarı! 6 katlı binada yangın! 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
13.09.2021 09:19
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Muş'ta, bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Öğrenciler ve öğretmenler yangından kurtulmak için camlardan sarkarken, itfaiye ile çevredekilerin getirdiği merdivenlerle mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangından etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 13.00 sıralarında, İstasyon Caddesi üzerinde, bir özel eğitim kursunun da içinde bulunduğu 6 katlı binanın arka kısmında çıktı. Klima motorlarının olduğu bölgede kartonların tutuşmasıyla çıktığı iddia edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle patlayan camlardan içeri giren duman, özel eğitim kursundaki sınıflara ulaştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci ve öğretmenler kendilerini camdan sarkıtarak, çevreden yardım istedi. Kurstaki yaklaşık 80 öğrencinin korku ve panik yaşadı.


'ÇOK KORKTUK '
Dumandan etkilenen öğrencilerden Esma Aşar ise, "Sınıfta ders işliyorduk dumanlar içeri atmaya başladı, yangın çıktı. Biz de bir sınıfa toplandık. Çok korktuk" dedi. Öte yandan kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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