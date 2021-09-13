Ahmet Davutoğlu'na tepkiler çığ gibi! Evlat nöbetindeki ailelerle tartışıp hakaretler savurdu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı. Babalardan Süleyman Aydın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı diyalogda, evlatlarını istediğini belirtti. Aydın daha sonra Davutoğlu ile yaşadığı gerginlikte, “Anne size HDP’ye destek vermeyin diyor siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız diyorsunuz. Sahip çıksaydınız, HDP’nin kapatılmasına karşı çıkmazdınız, HDP'ye destek veren Kandil'e de destek verir. Sizin evladınız 1 saat eve gelmese ne yapardınız, ben 6 yıldır bu evladımdan ayrıyım” dedi. Davutoğlu'nun ziyaretinde ailelerle kavga etmesi, bazı ailelere hakaret etmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a destek veren Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden tepki gördü. Düşe düşe Kemal Kılıçdaroğlu'nun piyonluğuna kadar düşen Ahmet Davutoğlu, istediği kadar bağırsın. Boğazına kadar çamura battığını gizleyemez." dedi.









DAVUTOĞLU, BABALARLA BİRBİRİNE GİRDİ

Babalardan Süleyman Aydın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı diyalogda, evlatlarını istediğini belirtti. Aydın daha sonra Davutoğlu ile yaşadığı gerginlikte, "Başbakanlık döneminizde bu evlatlar gönderildi, siz bugün Diyarbakır'a 3. gelişiniz, anne size HDP'ye destek vermeyin diyor siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız diyorsunuz. Sahip çıksaydınız, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmazdınız, HDP'ye destek veren Kandil'e de destek verir. Sizin evladınız 1 saat eve gelmese ne yapardınız, ben 6 yıldır bu evladımdan ayrıyım" dedi.









ACILI AİLELERE YALANCI DEDİ

Ahmet Davutoğlu evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın'a "Ben öyle bir şey demedim yalan söyleme Allah'tan kork, bu çocuklar bizim de çocuklarımız onlarla mücadeleyi ben yaptım, bırak öyle şeyi, burada siyaset yapma biz bu çocuklara sahip çıkacağız buradayım onun için. Bir dakika dinle beni, öfkeni anlıyorum ama bunların hepsinin hesabını soracağız. Her cezayı vermek lazım onlara, sizi ben ağırladım başbakanlıkta, PKK ile mücadelede ben değil miydim Diyarbakır'da sizi provoke edenlere uymayın" diye konuştu.





EŞİYLE BİRLİKTE ÇADIRDAN AYRILDI

Ailelerden Süleyman Aydın, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Davutoğlu'nu gördünüz, HDP konusu olduğu zaman rahatsız oldu, anne evladını istedi HDP'ye sahip çıkmayın dedi, o da 'siz de kendi çocuklarınıza sahip çıksaydınız' dedi. Bizim çocuklarımızın yaşı tutmuyordu, 14 yaşında çocuklardı, benim kolumu tuttu neredeyse bana şiddet uygulayacaktı, bir başbakana yakışır mı, nefretle kınıyoruz burada" şeklinde konuştu.









"BİZ DERDİMİZİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK ADAM BİZİ VURMAYA KALKTI"

Celil Begdaş adlı baba ise, "Biz derdimizi anlatmaya çalıştık neredeyse bizi vuracaktı. Kaldıramadı haksız olduğu için, senin döneminde bütün çocuklar gitti, HDP'yi desteklemiyor diyor destekliyorsun. Sen burada HDP kapanmasın dedin neden dedin o zaman destekçisisin. Biz onun ziyaretini samimi bulmadık" dedi.









TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Davutoğlu'nun sözde destek ziyaretinde ailelerle kavga yapıp HDP'nin safını tutması tepkileri de beraberinde getirdi.



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a destek veren Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden tepki gördü. Düşe düşe Kemal Kılıçdaroğlu'nun piyonluğuna kadar düşen Ahmet Davutoğlu, istediği kadar bağırsın. Boğazına kadar çamura battığını gizleyemez." dedi.



Sosyal medyadaki bazı tepkiler iu şekilde:



- Ziyaret mi, kavga mı? Bu nasıl üslup?



- Diyarbakır'a aileleri azarlamaya mı gitmiş?



- Davutoğlu Diyarbakır annelerini ziyaret ediyor. Sonuç? Ağzının payını alıyor.