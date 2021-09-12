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CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan "Gölbaşı" gafı! CHP'li belediye zannedip övgüler yağdırdı: Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan "Gölbaşı" gafı! CHP'li belediye zannedip övgüler yağdırdı: Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor
12.09.2021 15:21
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Her gittiği yerde yaptığı gaflarla tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer Ankara Çankaya'da izleyenleri şaşırttı. Kılıçdaroğlu, Çankaya'da katıldığı bir programda Gölbaşı'nı CHP'li belediyenin yönettiğini düşünerek, "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor." dedi.


Her gittiği yerde yaptığı gaflarla tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çankaya'da izleyenleri şaşırttı.


GÖLBAŞINI CHP'Lİ BELEDİYE ZANNETTİ


MHP'Lİ ŞİMŞEK'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Kılıçdaroğlu, Çankaya'da katıldığı bir programda Gölbaşı'nı CHP'li belediyenin yönettiğini düşünerek MHP'li Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e övgüler yağdırdı.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun videoya alan kişinin ise, "Elmadağ, Elmadağ" dediği duyuldu.


TAVİZ VERMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ
Kılıçdaroğlu'nun övgülerine sosyal medya hesabından cevap veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise yaptığı paylaşımda, "Kürsüden övdüğünüz hizmetlerimizi yerinde de görmek isterseniz her zaman bekleriz. Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizlere her zaman öğütlediği gibi eşit,tarafsız,üretken belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



GAFLARI HIZ KESMİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, Çorum'un bir şehir yerine ülke olduğunu söyleyerek "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. Şey, ildir." ifadelerini kullanmıştı.

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