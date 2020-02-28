Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında şok gelişme! Bir izleyici o görüntüyü Müge Anlı'ya attı | Video 28.02.2020 13:05

Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayı kan dondurmuş, Türkiye bu durumu ikinci Palu vakası olarak nitelendirmiştİ. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinden tutuklu olan Zeynep Ergül'den gelen son dakika görüntüsü herkesi şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı, hastaneye giden bir izleyicinin 0535 663 5252 Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına attığı görüntüyü 28 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınında seyirciler ile paylaştı. İşte Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün son görüntüsü...