Müge Anlı'da Cahit Ergül ve Zeynep Ergül cinayeti itiraf etti (20 Aralık)

Müge Anlı'da Mehmet Muharrem Elbay olayının baş şüphelisi Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'den itiraf geldi. Cahit ve Zeynep Ergül, 3 gündür gözaltındaydı. Nihayetinde gözaltında cinayeti itiraf geldi. İşte Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınındaki son dakika gelişmesi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'ya kızı Fatma'yı aramaya gelen Zeynep Ergül'ün, Gaziantep'te kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'la ilgisi olduğu düşünülen Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı. Önce Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül hakkında 'Mehmet Muharrem Elbay'ı abim öldürdü, kuyuya attı, asit döktü' sözleri sonrasında Cahit Ergül'ün çelişkili ifadeleri her şeyi çorap söküğü gibi getirdi. Cahit ve Zeynep Ergül, 3 gündür gözaltındaydı. Nihayetinde gözaltında cinayeti itiraf geldi. İşte Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınındaki son dakika gelişmesi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.