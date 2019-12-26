Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Kemikler kömürlükte bulundu, Zeynep Ergül tutuklandı |Video 26.12.2019 10:54

Atv canlı yayınında son dakika Müge Anlı gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayet itirafının ardından Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedine de ulaşıldı. Gaziantep'te kayıp olduğu iddia edilen Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri olduğu düşünülen parçalara Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde ulaşıldı. 4 kişinin tutuklandığı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Cahit Ergül'ün bugüne kadar dalga geçerek aslında cinayetin tüm detaylarını anlattığı ortaya çıktı. İşte 26 Aralık Müge Anlı son dakika Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran ayrıntıları...

Müge Anlı'da Zeynep Ergül ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Muharrem Elbay cinayetinin ardından şüpheli konumunda bulunan Zeynep Ergül bugün cezaevine gönderildi. Anlı, 3 yıldır cesedi bulunamayan Muharrem Elbay'ın kemiklerinin bulunduğunu ve DNA testi için Adli Tıp'a gönderileceğini iletti.

MÜGE ANLI'DA ZEYNEP ERGÜL TUTUKLANDI!

3 yıldır kayıp olarak aranan Muharrem Elbay'ın cinayetiyle ilgili 3 kişinin cezaevine gönderilmesinin ardından bugün de Zeynep Ergül cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde telefonla canlı yayına bağlanan bir izleyici Muharrem Elbay'ın cesedinin Zeynep Ergül'ün evinde olduğunu iddia etti.

ZEYNEP ERGÜL'ÜN EVİNİN KÖÜRLÜĞÜNDE KEMİKLER BULUNDU!

İzleyicinin iddiasının ardından yapılan çalışmaların ardından Zeynep Ergül'ün evinde arama çalışmaları yapıldı. Cinayetle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını her defasında dile getiren Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde kemikler bulundu.