Müge Anlı'da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu çıktı, korkunç cinayeti Melihat Tunçel'in kızı Münire ve "Ben evine hiç girmedim" diyen sevgilisinin işlediği ortaya çıktı. İşte Afyonkarahisar'daki evinde boğazı kesilerek katledilen Melihat Tunçel cinayetinde son dakika gelişmesi...

Müge Anlı'da son dakika... Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş... İşte 31 Ağustos Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi...