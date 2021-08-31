Müge Anlı'da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş...
Müge Anlı'da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu çıktı, korkunç cinayeti Melihat Tunçel'in kızı Münire ve "Ben evine hiç girmedim" diyen sevgilisinin işlediği ortaya çıktı. İşte Afyonkarahisar'daki evinde boğazı kesilerek katledilen Melihat Tunçel cinayetinde son dakika gelişmesi...
31.08.2021 11:14
- Son Güncelleme: 31.08.2021 11:23
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesindeki evinin bahçesinde boğazından kesilmiş halde ölü bulunan Melihat Tunçel'in 2 çocuğu Müge Anlı'nın programına katılarak annelerinin cinayetinin aydınlatılmasını istemişti. Münire Hanım'ın annesi ile beraber yaşadığını bir sabah uyandığında annesinin öldürülmüş olduğunu söyledi.