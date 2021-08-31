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Müge Anlı'da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş...

Müge Anlı'da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu çıktı, korkunç cinayeti Melihat Tunçel'in kızı Münire ve "Ben evine hiç girmedim" diyen sevgilisinin işlediği ortaya çıktı. İşte Afyonkarahisar'daki evinde boğazı kesilerek katledilen Melihat Tunçel cinayetinde son dakika gelişmesi...

31.08.2021 11:14 - Son Güncelleme: 31.08.2021 11:23
Müge Anlı’da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş...

Müge Anlı'da son dakika... Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş... İşte 31 Ağustos Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi...

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Müge Anlı’da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş...

10 Kasım tarihinde Afyonkarahisar'da kızı ile birlikte köyde yalnız yaşayan Melihat Tuncel evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunmuştu. Melihat Tuncel'in kızı Münire Tuncel köylüler tarafından cinayetle suçlanmıştı.

Müge Anlı’da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş...

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesindeki evinin bahçesinde boğazından kesilmiş halde ölü bulunan Melihat Tunçel'in 2 çocuğu Müge Anlı'nın programına katılarak annelerinin cinayetinin aydınlatılmasını istemişti. Münire Hanım'ın annesi ile beraber yaşadığını bir sabah uyandığında annesinin öldürülmüş olduğunu söyledi.

Müge Anlı’da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş...

Münire Hanım sabah annesine kahvaltı hazırlamak için uyandığında demir kapının sürgüsünün açık olduğunu görünce bahçeye çıktığı ve annesinin öldürülmüş olarak bulduğu aktarıldı.

Müge Anlı’da son dakika: Melihat Tunçel cinayetinde tutuklama! DNA sonucu ele verdi korkunç cinayeti kızı Münire ve o isim işlemiş...

Komşu Erdinç Çelik evin içinde bir ses duymadıklarını kahveye gelip haber verdiğini söyledi. Melihat Hanım'ın bahçede başka bir alanda öldürülüp daha sonra cesedinin taşındığı bilgisi paylaşıldı.

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