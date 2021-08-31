Haberler Haber Videoları Kulislerden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak iddia! Adaylık için ortak karar: Belediye başkanları

Kulislerden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak iddia! Adaylık için ortak karar: Belediye başkanları

Kulislerden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak iddia! Adaylık için ortak karar: Belediye başkanları
31.08.2021 11:36 - Son Güncelleme: 31.08.2021 11:41
Ana Sayfa 05:10
Melihat Tunçel cinayetinde...
Ana Sayfa 04:10
Müge Anlı'ya kızından...
Ana Sayfa 03:17
Afganistan'dan çekilme süreci...
Ana Sayfa 15:24
Taliban Sözcüsü Zabihullah...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:48
Harp Okulu tarihinin ilk...
Ana Sayfa 01:02
Camdaki Kız yeni sezon...
Ana Sayfa 00:27
Lisaveti Karibskaya sütyenli...
Ana Sayfa 01:36
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:42
Manisa’da feci kaza
Ana Sayfa 00:45
İstanbul'da ulaşım sorunu...
Ana Sayfa 00:42
Müge Anlı: Adam olanın bir...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru Millet İttifakı’nda adaylık krizi derinleşiyor. Bir yandan Kılıçdaroğlu ve Akşener çıkışları gelirken, bir yandan da kulislerden “belediye başkanları” sesi yükseliyor. Peki ittifakın adayı kim olacak? İşte kulislerdeki son durum.


2023 seçimleri için "aday kim olacak" gündemi sıcaklığını korurken, Cumhur İttifakı adayını çoktan mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirledi. Benzemezlerin ittifakı Millet İttifakı'nda ise ortalık savaş alanı. Öyle ki Erdoğan'ın karşısında kazanabilmek için bir taraftan PKK yandaşı terör sözcüleri, bir yandan sözde Atatürkçüler, bir yandan ise sözde milliyetçiler bir araya geldi.

Konu aday belirlemeye gelince ise taraflar krizi aylardır aşamıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birçok açıklamasında adaylık ilanını dolaylı yollardan yaparken, İYİ Parti cephesi ise adayının Akşener olduğunu net bir şekilde dile getiriyor.

KULİSLER "BELEDİYE BAŞKANLARI" DİYOR
Kulislerde ise Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak söylentiler yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu başkanların bir dönem daha devam etmesini isterken, aslında dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesmek istiyor. Kulislerde ise farklı tonların çıktığı ittifakta belediye başkanları kararının "ortak" alındığı konuşuluyor.

Adaylar konusunda ittifaktaki hangi lobinin galip geleceğini zaman gösterecek.

Haber Videoları
SON DAKİKA