RAMAZAN İMSAKİYE
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MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından sıcak görüntü! Hainlerin inleri böyle imha edildi

MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından sıcak görüntü! Hainlerin inleri böyle imha edildi
05.05.2021 15:37
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Son dakika haberi... Mehmetçiğin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." ifadelerine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." denildi.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor.https://t.co/NMrQmH8zFH#MSB #TSK pic.twitter.com/HnUhX01uhv

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2021

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