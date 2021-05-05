MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından sıcak görüntü! Hainlerin inleri böyle imha edildi

Son dakika haberi... Mehmetçiğin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor. MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." denildi.