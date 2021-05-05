RAMAZAN İMSAKİYE
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'VIP göçmen kaçakçılığı' polisin dikkati sayesinde önlendi! Maske indi gerçek ortaya çıktı

'VIP göçmen kaçakçılığı' polisin dikkati sayesinde önlendi! Maske indi gerçek ortaya çıktı
05.05.2021 15:48
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İstanbul Havalimanı'nda şeytanın aklına gelmeyecek bir olay yaşandı. 'VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokup buradan Avrupa'ya ameliyat oldu bahanesiyle yüzleri sarılı bir şeklide sahte pasaportlara kaçıran insan kaçakçılarını polisin dikkati sayesinde yakalandı. Polis gözaltına alının 3 kişi hakkında adli soruşturma başlattı.


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