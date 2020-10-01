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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Avaşin bölgesinde PKK'ya ait mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Avaşin bölgesinde PKK'ya ait mağara kullanılamaz hale getirildi
01.10.2020 17:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmasına devam edildiği" belirtilerek şunlar kaydedildi:

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ!
"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi."



İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o paylaşım;

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