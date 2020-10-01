İngitere yasakladı! Plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcılar...

İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı 1 Ekim itibariyle yasaklandı. Yasak tüm işletmeleri kapsıyor. Ancak, hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu olacak.