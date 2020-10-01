İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı 1 Ekim itibariyle yasaklandı. Yasak tüm işletmeleri kapsıyor. Ancak, hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu olacak.
İngitere yasakladı! Plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcılar...
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