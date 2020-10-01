Haberler Video Haber Videoları İngitere yasakladı! Plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcılar...

İngitere yasakladı! Plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcılar...

İngitere yasakladı! Plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcılar...
01.10.2020 17:52

İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipet, kulak temizleme çubuğu ve kokteyl karıştırıcıların satışı ve dağıtımı 1 Ekim itibariyle yasaklandı. Yasak tüm işletmeleri kapsıyor. Ancak, hastaneler, barlar ve restoranların engelli ya da özel ihtiyaçlı kişiler için plastik pipet bulundurması zorunlu olacak.


Haber Videoları