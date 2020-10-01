İYİ Parti'de "istifa" tiyatrosu mu? Kulisleri karıştıracak bomba iddia

İYİ Parti'de "seçilmeyecekler listesi" krizi büyüyor: İYİ Partili 14 milletvekili, ortak mutabakat metni hazırladı. 2. Kongre'deki liste krizi nedeniyle partiden ayrılacağı öne sürülen isimler, "katkı vermeyi sürdüreceğiz" derken, Akşener’in sorumlular hakkında hamle yapmasını istedi. Öte yandan kulislerde İYİ Parti'deki "istifa" krizinin arkasında, yeni kurulan bir partiye destek amacıyla siyasi bir tezgah olduğu iddiaları dönüyor.

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan "İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" listesinin yarattığı kriz büyüyor.









Aralarında çizik yiyen isimlerinden bulunduğu 14 milletvekili, bugünkü Genel İdare Kurulu toplantısı öncesi bildiri yayınladı. Yeni Genel Sekreter ile Genel Başkan yardımcıları seçimi öncesinde yayınlanan bildiride "partimize katkı vermeyi sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.









KULİSLERİ KARIŞTIRACAK İDDİA

Öte yandan İYİ Parti'deki "istifa krizinin" ardında siyasi bir tiyatro olduğu söylentileri de kulislerde konuşulanlar arasında. İddiaya göre "birileri" yeni kurulan bir parti için İYİ Parti'den 15-20 milletvekili istedi.









Transferi göz göre göre yapmanın tepki çekeceğini düşünen parti yönetimi, parti içinde kriz çıkartıp vekilleri istifa ettirme senaryosunu sahneledi.







20 MİLLETVEKİLİ GRUP KURABİLİYOR

Anayasanın 95. İçtüzüğün 18. ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 22.maddesi gereğince, 20 milletvekiline sahip siyasi partiler grup kurabilirler. 2820 Sayılı Kanunun 22. maddesine göre siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı'na yazıyla bildirilir. İçtüzüğün 18. maddesine göre bu bildirim sırasında o gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste de TBMM Başkanlığı'na sunulur.







İYİ Parti Milletvekilleri Ahmet Çelik, Aydın Sezgin, Ayhan Erel, Aytun Çıray, Hasan Subaşı, Hayrettin Nuhoğlu, Hüseyin Filiz, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ'ın da aralarında olduğu birçok milletvekili ortak hazırlanan mutabakat metninde şu ifadeler yer aldı:

"CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR"

İYİ Parti, Türkiye'nin siyasal hayatı ve geleceği açısından çok önemli bir harekettir. Partimiz, ülkemizi normalleştirme, iyileştirilmiş, ileri bir demokrasi ile buluşturma, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisine, ekonomik büyümemize ve kalkınmamıza çok önemli katkılarda bulunacaktır. Kuruluşundan bu yana siyasete ve demokrasimizin daha da geriye gitmemesi için cesur, isabetli uğraş ve başarıları istikbaldeki işlerinin de teminatıdır.

"KÖTÜ UYGULAMALARDAN RAHATSIZIZ"

Bu anlayışla, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci olağan kongremizde partimizin muhatap kılındığı üzücü manipülasyon ve teşkilatlarımızın yönetimi ile ilgili bundan önceki kötü uygulamalardan duyduğumuz rahatsızlığı ve kaygıları kendilerine arz etmek üzere Antalya Milletvekilimiz Sayın Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekilimiz Sayın Ayhan Erel, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etmişlerdir.



Partimizin tüm organlarına saygımızı mutlak anlamda muhafaza etmekteyiz. Ancak, ikinci olağan kongremizde yapılan ve partimize verdiği zarar kamuoyumuzca malum yanlış ve kötü uygulamaların faillerinin partimiz içindeki konumlarının akıbeti hususunda da ciddi endişelerimiz mevcuttur.