Millet İttifakı'nın çatı adayı Apo! CHP'li Özgür Özel'den bir HDP açıklaması daha: Eleştirileri bizim için kıymetli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu açıklamalarıyla başlayan ve HDP’nin İmralı’yı işaret etmesi ile alevlenen tartışmada CHP’li vekillerden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün CHP’li Aykut Erdoğdu’nun terörden tutuklu Selahattin Demirtaş için “Keşke Cumhurbaşkanı seçilse” sözlerinin ardından bugün de Özgür Özel’den bir açıklama geldi. Özgür Özel, HDP'lilerin kendilerine yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu söyleyerek Demirtaş için "Her zaman söyledik, haksızlığa uğradı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV yayınında HDP'ye kalkan oldu. Son dönemde CHP içinden HDP'ye yönelik gelen ılımlı mesajları devam ettiren Özel, "HDP ile bir araya gelmek konusunda neden sıkıntı var?" sorusuna yanıt verdi.

"ELEŞTİRİLERİ KIYMETLİ"

"CHP ona yakın buna uzak" şeklinde bir söylemi doğru bulmadıklarını ifade eden Özel, HDP'li Garo Paylan'ın sözleri için "Bunu doğru kabul etmek de yok saymak da mümkün değil" dedi. HDP'den gelen açıklamalar için "Kıymetli bir eleştiri ve taleptir" ifadesini kullandı.

"DEMİRTAŞ HAKSIZLIĞA UĞRADI"

CHP'nin HDP'yi hiçbir siyasi partiden ayrı tutmayacağını söyleyen Özel, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş içinse "Demirtaş konusunda zaten en üst düzeyde sayın genel başkanımızın kullandığı ifadeler var.

Hepimiz siyasetten alıkonulduğu noktasında hemfikiriz. Selahattin Demirtaş konusunda biz ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik" dedi.

ÇATI ADAY APO MU?

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Sezai Temelli'nin cevabı ve ardından bugün HDP içinde önemli isimlerden olan Ahmet Türk'ün günün itirafı olan açıklamaları geldi. Türk, "Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak.' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez." diyerek CHP'nin kendilerine muhtaç olduğunu açık açık söyledi.

AK PARTİ VE MHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yaranma çabası ve İmralı çağrısına ise AK Parti ile MHP'den tepki gecikmedi. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin kimin uşağı olduğunu bilmeden yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ise şu şekilde oldu:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kaset ile gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söylemleri ile maalesef terörle iltisaklı siyasi partileri meşrulaştırma gayreti içinde olduğunu göstermiştir. Türkiye'de esas mesele Kürt meselesi değildir, terör meseledir. PKK terör örgütü binlerce vatandaşımızı katletti. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler başta olmak üzere ağır bedeller ödetti. Tüm bunlara kayıtsız kalan şehit cenazeleri değil de PKK cenazelerini takip eden CHP yöneticisi ve Genel Başkanı'nın elbette bu ülkede PKK sorunu ile ilgili herhangi bir söz söylememesi manidardır.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Sezai Temelli daha önce de Anadolu'nun vatan topraklarını vaat edilmiş topraklar olarak ifade etmişti. Bu söylemler iki partinin işbirliklerinin ifadesidir. CHP-HDP birbirlerine ayak verip cilveleşiyor. İki partinin de birbirlerinden farkları yok. Türkiye'de Kürt sorunu değil terör sorunu var. Terör sorununa ilişkin ise CHP ve HDP'nin söyledikleri bir şey yok.

İYİ PARTİ'NİN SESSİZLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli ortağı HDP ile İmralı üzerinden ilerleyen pazarlıklara, İyi Parti Başkanı Akşener ve partisinden henüz bir tepki gelmedi. HDP'yi ittifak içinde tutmaktan başka çareleri kalmayan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yeni planının HDP'yi meşrulaştırmak ve üçüncü yola sapmasının önüne geçmek olduğu kaydediliyor.

Sürecin yönetimini Kılıçdaroğlu'na bırakmış görünen Akşener, parti içinde bir ihtilaf oluşturmamak için kendisini geri planda tutuyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için tek aday konusunda uzlaşan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yeni hedefinin bu aday etrafında HDP'yi kenetlemek olduğu ileri sürülüyor. HDP ise ortaklık için 'Öcalan'a özgürlük' ve 'Yönetimde etkin söz sahibi olmak' kozlarını gösteriyor.

İP Başkanı Meral Akşener'in daha önce de HDP'yi Kürtlerin siyasi temsilcisi olarak gördüğünü söylemesi, kapatılmasına karşı çıkması, terör odakları fezlekelerin önüne arkasına bakacağını ifade etmesi gibi sıcak yaklaşımlarından sonra İmralı seçeneğine de soğuk bakmayacağı yorumlarına neden oluyor. HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın isim 'Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde 3. ittifak kurulabilir' ifadelerinin ardından CHP ve İP endişeye kapılmış ve bu durumu engellemeye çalışmışlardı. HDP'nin ittifak ortaklarından tatminkâr bir girişim görmemesi üzerine bu sefer de HDP Eş Başkanı Pervin Buldan devreye girmiş ve 'Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız' diyerek ortaklarına ültimatom vermişti.