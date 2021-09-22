SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın çatı adayı terörist başı Apo mu? Kemal Kılıçdaroğlu: Barışı dostlarımızla getireceğiz

Türkiye'de bir sonraki seçimler 2023 yılında yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı ve ortakları HDP seçimlere 2 yıl varken aday konusunda adeta kendi aralarında satranç oynuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile yaşadıkları aşı itiraf edercesine "Kürt sorunu HDP ile çözülür" açıklaması yaparken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise çözüm için İmralı'daki bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ı adres gösterdi.
ÇATI ADAY APO MU?
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Sezai Temelli'nin cevabı ve ardından bugün HDP içinde önemli isimlerden olan Ahmet Türk'ün günün itirafı olan açıklamaları geldi. Türk, "Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak.' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez." diyerek CHP'nin kendilerine muhtaç olduğunu açık açık söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediği sözler ve Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in köşe yazısında belirttikleri ise soğuk soğuk terler döken CHP Genel Başkanı için akıllara tek soruyu getiriyor: Çatı aday Apo mu?
KILIÇDAROĞLU: BARIŞI DOSTLARIMIZLA GETİRECEĞİZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu çözümü için HDP'yi işaret etmesinin ardından siyasette başlayan tartışmalar sürüyor. Ankara'da Gaziler Haftası Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz" ifadesini kullandı.