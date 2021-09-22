SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın çatı adayı terörist başı Apo mu? Kemal Kılıçdaroğlu: Barışı dostlarımızla getireceğiz

ÇATI ADAY APO MU?

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Sezai Temelli'nin cevabı ve ardından bugün HDP içinde önemli isimlerden olan Ahmet Türk'ün günün itirafı olan açıklamaları geldi. Türk, "Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak.' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez." diyerek CHP'nin kendilerine muhtaç olduğunu açık açık söyledi.