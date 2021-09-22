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    • 22.09.2021 12:55
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    SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın çatı adayı terörist başı Apo mu? Kemal Kılıçdaroğlu: Barışı dostlarımızla getireceğiz

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" çıkışı ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin çözüm için İmralı'yı adres göstermesi akıllara tek bir soruyu getirdi "Millet İttifakı'nın çatı adayı Apo mu?" Kılıçdaroğlu bugün de dikkat çekici sözler söyledi. CHP Genel Başkanı "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz" derken CHP'nin dostlarını ise bilmeyen yok. Hürriyet yazarı Nedim Şener de yazısında; Türkiye'de Kürt sorunu değil HDP sorunu olduğunu HDP'nin de PKK'nın siyasi bir kolu olduğunu ifade etti.

    Çatı aday terörist başı Apo mu?

    Türkiye'de bir sonraki seçimler 2023 yılında yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı ve ortakları HDP seçimlere 2 yıl varken aday konusunda adeta kendi aralarında satranç oynuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile yaşadıkları aşı itiraf edercesine "Kürt sorunu HDP ile çözülür" açıklaması yaparken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise çözüm için İmralı'daki bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ı adres gösterdi.

    ÇATI ADAY APO MU?
    Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Sezai Temelli'nin cevabı ve ardından bugün HDP içinde önemli isimlerden olan Ahmet Türk'ün günün itirafı olan açıklamaları geldi. Türk, "Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak.' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez." diyerek CHP'nin kendilerine muhtaç olduğunu açık açık söyledi.

    Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediği sözler ve Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in köşe yazısında belirttikleri ise soğuk soğuk terler döken CHP Genel Başkanı için akıllara tek soruyu getiriyor: Çatı aday Apo mu?

    KILIÇDAROĞLU: BARIŞI DOSTLARIMIZLA GETİRECEĞİZ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu çözümü için HDP'yi işaret etmesinin ardından siyasette başlayan tartışmalar sürüyor. Ankara'da Gaziler Haftası Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz" ifadesini kullandı.

        "SOĞUK TERLER DÖKÜYOR"
        Nedim Şener ise yazısında CHP-HDP ilişkisini şu sözlerle özetledi "Kılıçdaroğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP oylarını almak için magazin diliyle "seviyeli" bir beraberlik götürmeye çalışıyor. HDP kanadı da, ilişkinin açık olması gerektiği konusunda ısrarlı.

        Ama HDP'liler son zamanlarda gitgide ağırlıklarını koyuyorlar, kendilerinin rızası dışında bir aday belirleyemeyeceğini söylüyorlar. Hatta HDP'li Ferhat Encü'nün, "HDP'nin istemediği kişi cumhurbaşkanı olamaz" tweet'inin Kılıçdaroğlu'na soğuk terler döktürdüğü kolayca tahmin edilebilir.

        Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, o panikle yanlış teşhis ettiği sorun için bir kez daha yanlış muhataba seslendi. Aslında "terör sorunu" olan konuyu "Kürt sorunu" diye dillendirdi, HDP'yi de muhatap olarak adlandırdı."
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın çatı adayı terörist başı Apo mu? Kemal Kılıçdaroğlu: Barışı dostlarımızla getireceğiz
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