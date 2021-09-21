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    • 21.09.2021 16:24
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    SON DAKİKA: CHP-HDP yasak aşkı ifşa oldu ortalık karıştı! Üst üste inkarlar gelmeye başladı

    Son dakika haberleri... Millet İttifakı ortaklarından CHP ile gizli ittifak ortağı HDP arasındaki "yasak aşk" taraflardan son gelen açıklamalarla ifşa olmuştu. Bu ifşa sonrası hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem Selahattin Demirtaş'tan hem de Sezai Temelli'den inkar ve durumu toparlama açıklamaları geldi. İşte CHP-HDP yasak aşkının ifşası sonrası son yaşananlar...

    CHP-HDP yasak aşkı ifşa oldu! Ortalık karıştı

    Millet İttifakı'nda yer alan CHP ile ittifakın gizli ortağı HDP'nin açıklamalarıyla iki parti arasında yaşanan "yasak aşk" adeta ifşa olmuştu. Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu HDP ile çözülür" derken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise çözüm için İmralı'yı adres göstermişti. HDP, 2023'te aday olmayı düşünen Kılıçdaroğlu'na İmralı şartını koşarken son gelişmeler üzerine gelen tepkiler ve diğer ittifak ortağı İP de göz önünde bulunudurularak taraflardan üst üste açıklamalar geldi. HDP tarafında Selahattin Demirtaş'ın partisine yönelik sert çıkışı ve Sezai Temelli'nin geri adımı "yasak aşk"ta işlerin karıştığının en net göstergesi.

    SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU: İMRALI DA KANDİL DE MUHATTABIMIZ DEĞİL
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu HDP ile çözülür" diyerek iki parti arasındaki ilişkiyi ifşa etmişti. Kılıçdaroğlu HDP Genel Başkanı Sezai Temelli'nin İmralı'yı işaret eden sözlerinin ardından İP'i de kaybetmemek adına Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada "Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir." dedi.

    SEZAİ TEMELLİ GERİ ADIM ATTI: SÖYLEDİKLERİM BENİM GÖRÜŞÜM
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na İmralı'nın yolunu göstermişti ancak anlaşıkan o ki sözleri ittifak ortaklarını korkuttuğu için geri adım attı. Halk TV'ye konuşan Temelli parti genel başkanı olmasına rağmen sözlerinin kendi görüşü olduğunu belirten saçma ifadeler kullandı. HDP Eş Genel Başkanı "Tweetim üzerine haklı-haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür. O tweet'teki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar." diye konuştu.

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ: ÇÖZÜMÜN ADRESİ TBMM'DİR
    Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise bir kez daha partisiyle karşı karşıya geldi. Parti üstündeki siyasi gücünü kaybetmek istemeyen Demirtaş, "yasak aşk" ifşasıdan sonra durumu toparlamak için Twitter hesabından paylaşımlar yaptırdı. Demirtaş paylaşımlarında "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir.

        Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?
        Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile gizli ittifak ortağı CHP arasındaki ilişki "yasak aşk"tan çıkmak üzere. Geçtiğimiz hafta Selahattin Demirtaş'ın CHP'ye resti ile başlayan süreçte Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu HDP ile çözülür" diyerek geri adım atmak zorunda kalmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Kürt sorununun çözümü için İmralı'daki bebek katilini işaret etmişti. 2023 seçimlerinde adaylığı için HDP'ye ihtiyacı olan Kılıçdaroğlu'na gizli ortağı, İmralı ile temas şartını masaya koydu. Bugüne kadar açık ilişki yürütemediği için HDP tarafından ısrarla "yasaş aşk" değil, "açık nikah" masasına davet edilen CHP'ye bu kez "çözümün adresi" olarak İmralı gösterildi. Şİmd, gözler Kılıçdaroğlu'nun İmralı'daki teröristbaşı Öcalan ile de bir temas kurup kurmayacağında.

        İşte CHP ile HDP arasında yaşanan son gelişmeler ve açıklamalar:

        SELAHATTİN DEMİRTAŞ: HDP'Yİ CİDDİYE ALMAYAN KAYBEDER
        Cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş geçtiğimiz hafta CHP'ye rest çekti.

        Demirtaş, T24'e yaptığı açıklamada "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder. eçim sonrası için muhalefetin güven vermesi çok önemlidir. Yani seçilecek yönetim, bir süre sonra kendisinden başka tüm kesimleri yok saymamalı. Gerekirse kamuoyu huzurunda ilkesel protokol imzalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

            KILIÇDAROĞLU, RESTİ GÖRDÜ GERİ ADIM ATTI: KÜRT SORUNU HDP İLE ÇÖZÜLÜR
            Bu resti gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geri adım atarak Kürt sorununun çözümüyle ilgili HDP'ye yaranmaya çalıştı ve "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." diye konuştu.

            HDP'NİN ASIL NİYETİNİ ORTAYA ÇIKARAN SÖZLER
            Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den yanıt ise gecikmedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı'na verdiği cevapta "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" dedi.

            AK PARTİ VE MHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ
            Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yaranma çabası ve İmralı çağrısına ise AK Parti ile MHP'den tepki gecikmedi. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin kimin uşağı olduğunu bilmeden yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ise şu şekilde oldu:

            AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kaset ile gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söylemleri ile maalesef terörle iltisaklı siyasi partileri meşrulaştırma gayreti içinde olduğunu göstermiştir. Türkiye'de esas mesele Kürt meselesi değildir, terör meseledir. PKK terör örgütü binlerce vatandaşımızı katletti. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler başta olmak üzere ağır bedeller ödetti. Tüm bunlara kayıtsız kalan şehit cenazeleri değil de PKK cenazelerini takip eden CHP yöneticisi ve Genel Başkanı'nın elbette bu ülkede PKK sorunu ile ilgili herhangi bir söz söylememesi manidardır.

            MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Sezai Temelli daha önce de Anadolu'nun vatan topraklarını vaat edilmiş topraklar olarak ifade etmişti. Bu söylemler iki partinin işbirliklerinin ifadesidir. CHP-HDP birbirlerine ayak verip cilveleşiyor. İki partinin de birbirlerinden farkları yok. Türkiye'de Kürt sorunu değil terör sorunu var. Terör sorununa ilişkin ise CHP ve HDP'nin söyledikleri bir şey yok.


                Altan Tan sol başta

                ESKİ HDP'LİDEN İLİŞKİYE İLGİNÇ BENZETME
                Gelinen son aşamada ise eski HDP'li Altan CHP ile HDP arasında yaşananlara ilişkin benzetmesi dikkat çekti. "Bu işler gizli kapaklı gitmez. Açık şeffaf, makul ve meşru çizgilerde olması lazım" diyen Tan, ilişkinin açıkça yaşanması gerektiğini yineledi.

                KILIÇDAROĞLU İMRALI'YA GİDECEK Mİ?
                Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında HDP ile CHP arasında yaşanan son gelişmeler üzeri şu şekilde kaleme aldı "Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasının mürekkebi kurumadan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çözümün adresi olarak Öcalan'ı gösterdi.

                "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" dedi. HDP tarafından bir açıklama yapılmadığına göre, adres konusunda aynı düşüncedeler demektir. Zaten Pervin Buldan da, "Çözümün adresi İmralı'dır" diye konuşmuştu.

                Bu durumda Kemal Bey ne yapacak? İmralı önerisini dikkate alıp Öcalan'la görüşmeyi deneyecek mi? İmralı'ya gidecek mi? Sanmam.

                Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümü konusunda geçmişte ciddi çabalar sarf edildi. Göbeğinden ABD'ye bağlı olan Kandil, her defasında çözüm sürecini sabote etti. Orada asıl patron tek başına ne HDP ne İmralı ne de Kandil. Asıl patron ABD.

                Ayrıca deneyimler bize gösterdi ki Kürt sorununun çözümü ile HDP ve PKK'yı birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü onların, Kürt sorununun çözümü diye bir dertleri yok. Kürt sorunundan beslendikleri için tam aksine çözüm süreçlerini sabote ediyorlar."

                İYİ PARTİ'NİN SESSİZLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli ortağı HDP ile İmralı üzerinden ilerleyen pazarlıklara, İyi Parti Başkanı Akşener ve partisinden henüz bir tepki gelmedi. HDP'yi ittifak içinde tutmaktan başka çareleri kalmayan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yeni planının HDP'yi meşrulaştırmak ve üçüncü yola sapmasının önüne geçmek olduğu kaydediliyor.

                Sürecin yönetimini Kılıçdaroğlu'na bırakmış görünen Akşener, parti içinde bir ihtilaf oluşturmamak için kendisini geri planda tutuyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için tek aday konusunda uzlaşan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yeni hedefinin bu aday etrafında HDP'yi kenetlemek olduğu ileri sürülüyor. HDP ise ortaklık için 'Öcalan'a özgürlük' ve 'Yönetimde etkin söz sahibi olmak' kozlarını gösteriyor.

                İP Başkanı Meral Akşener'in daha önce de HDP'yi Kürtlerin siyasi temsilcisi olarak gördüğünü söylemesi, kapatılmasına karşı çıkması, terör odakları fezlekelerin önüne arkasına bakacağını ifade etmesi gibi sıcak yaklaşımlarından sonra İmralı seçeneğine de soğuk bakmayacağı yorumlarına neden oluyor. HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın isim 'Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde 3. ittifak kurulabilir' ifadelerinin ardından CHP ve İP endişeye kapılmış ve bu durumu engellemeye çalışmışlardı. HDP'nin ittifak ortaklarından tatminkâr bir girişim görmemesi üzerine bu sefer de HDP Eş Başkanı Pervin Buldan devreye girmiş ve 'Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız' diyerek ortaklarına ültimatom vermişti.
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP-HDP yasak aşkı ifşa oldu ortalık karıştı! Üst üste inkarlar gelmeye başladı
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