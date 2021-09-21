SON DAKİKA: CHP-HDP yasak aşkı ifşa oldu ortalık karıştı! Üst üste inkarlar gelmeye başladı

Millet İttifakı'nda yer alan CHP ile ittifakın gizli ortağı HDP'nin açıklamalarıyla iki parti arasında yaşanan "yasak aşk" adeta ifşa olmuştu. Kılıçdaroğlu "Kürt sorunu HDP ile çözülür" derken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise çözüm için İmralı'yı adres göstermişti. HDP, 2023'te aday olmayı düşünen Kılıçdaroğlu'na İmralı şartını koşarken son gelişmeler üzerine gelen tepkiler ve diğer ittifak ortağı İP de göz önünde bulunudurularak taraflardan üst üste açıklamalar geldi. HDP tarafında Selahattin Demirtaş'ın partisine yönelik sert çıkışı ve Sezai Temelli'nin geri adımı "yasak aşk"ta işlerin karıştığının en net göstergesi.

SON DAKİKA! KILIÇDAROĞLU: İMRALI DA KANDİL DE MUHATTABIMIZ DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu HDP ile çözülür" diyerek iki parti arasındaki ilişkiyi ifşa etmişti. Kılıçdaroğlu HDP Genel Başkanı Sezai Temelli'nin İmralı'yı işaret eden sözlerinin ardından İP'i de kaybetmemek adına Fikret Bila'ya yaptığı açıklamada "Ben görüşümüzü söyledim. Bizim için bu konuda tek adres var o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir." dedi.