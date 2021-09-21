CHP'li Kılıçdaroğlu'na HDP'den İmralı yanıtı! Skandal sözlere tepki yağdı: İmralı'dan davet mi bekliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan bir belgeselde terörle olan bağını şimdiye kadar görmezden gelip ittifak kurduğu HDP'ye sıcak mesajlar gönderdi.
Terör sorununu dile getirmeyip Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi ise Kürt halkının asli temsilcisi olarak ilan etti.
Kılıçdaroğlu bu mesajlarıyla ittifakta tutmaya çalıştığı HDP'ye yeşil ışık yaktı.
SKANDAL AÇIKLAMA
Ancak Kılıçdaroğlu, HDP'den beklediği karşılığı bulamadı. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun çözümün adresi olarak HDP'yi göstermesine skandal bir açıklama ile yanıt verdi.