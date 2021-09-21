CHP'li Kılıçdaroğlu'na HDP'den İmralı yanıtı! Skandal sözlere tepki yağdı: İmralı'dan davet mi bekliyor?





AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: HDP, Kandil'e sırtını yaslamakla, İmralı'ya iradesini teslim etmekle siyasi parti olmadığını defalarca gösterdi. Hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında olmadılar. Biz, HDP'nin bu tavrını eleştirirken Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakları dolayısıyla her zamanki gibi sessiz kalmanın yanında bir de sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "HDP ile çözeriz" sözleri üzerine, HDP "Bizle değil Öcalan'la, İmralı ile çözebilirsin" diye adres gösterdi. Utanması gereken HDP'den önce Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu HDP'nin iradesi olmadığını anlaması için İmralı'dan davet mi bekliyor? Kılıçdaroğlu, cevabını almıştır. HDP artık siyasetin değil, hukukun konusudur.



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kaset ile gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söylemleri ile maalesef terörle iltisaklı siyasi partileri meşrulaştırma gayreti içinde olduğunu göstermiştir. Türkiye'de esas mesele Kürt meselesi değildir, terör meseledir. PKK terör örgütü binlerce vatandaşımızı katletti. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler başta olmak üzere ağır bedeller ödetti. Tüm bunlara kayıtsız kalan şehit cenazeleri değil de PKK cenazelerini takip eden CHP yöneticisi ve Genel Başkanı'nın elbette bu ülkede PKK sorunu ile ilgili herhangi bir söz söylememesi manidardır.