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Bartın son dakika haber! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Devrilen otobüste ölü ve yaralılar var

Bartın son dakika haber! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Devrilen otobüste ölü ve yaralılar var
23.09.2021 13:39 - Son Güncelleme: 23.09.2021 13:40
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Bartın son dakika haber! Bartın'da bir yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda yaralı ve ölü olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...


Bartın son dakika haber! Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü ile Renault marka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşılırken olay yerine AFAD, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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