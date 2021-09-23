Bartın son dakika haber! Bartın'da bir yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda yaralı ve ölü olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...