İstanbul'da AVM'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 21:35 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 21:36

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM içerisindeki bir kafeye henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah seslerinin yükselmesiyle birlikte alışveriş merkezindeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, saldırı sırasında kafede bulunan iki kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Her Yerde Saldırganı Arıyor

Olayın ardından AVM ve kafe çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kurşunların isabet ettiği işletmede ve çevresinde detaylı delil araması yaptı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirerek kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak ve olayın arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma başlattı.