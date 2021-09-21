AK PARTİ VE MHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yaranma çabası ve İmralı çağrısına ise AK Parti ile MHP'den tepki gecikmedi. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin kimin uşağı olduğunu bilmeden yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ise şu şekilde oldu:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kaset ile gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söylemleri ile maalesef terörle iltisaklı siyasi partileri meşrulaştırma gayreti içinde olduğunu göstermiştir. Türkiye'de esas mesele Kürt meselesi değildir, terör meseledir. PKK terör örgütü binlerce vatandaşımızı katletti. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler başta olmak üzere ağır bedeller ödetti. Tüm bunlara kayıtsız kalan şehit cenazeleri değil de PKK cenazelerini takip eden CHP yöneticisi ve Genel Başkanı'nın elbette bu ülkede PKK sorunu ile ilgili herhangi bir söz söylememesi manidardır.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Sezai Temelli daha önce de Anadolu'nun vatan topraklarını vaat edilmiş topraklar olarak ifade etmişti. Bu söylemler iki partinin işbirliklerinin ifadesidir. CHP-HDP birbirlerine ayak verip cilveleşiyor. İki partinin de birbirlerinden farkları yok. Türkiye'de Kürt sorunu değil terör sorunu var. Terör sorununa ilişkin ise CHP ve HDP'nin söyledikleri bir şey yok.