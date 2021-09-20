Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu açıklamasına HDP'den İmralı yanıtı!

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından HDP ve DBP'den de yanıt geldi. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevap olarak "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadelerini kullandı.