Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu açıklamasına HDP'den İmralı yanıtı!

CHP ile HDP arasında Kürt sorunu tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için çekilen bir belgeselde Kürt sorunu için meşru organın HDP olduğunu ifade etmiş ve adeta HDP'yi Kürtlerin asli temsilcisi olarak ilan etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından HDP ve DBP'den de yanıt geldi. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına cevap olarak "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" ifadelerini kullandı.
Yine HDP'nin kardeş partisi DBP'den yapılan açıklamada da "Kürt sorununun demokratik çözümünün esas muhatabı sayın Öcalan'dır. Bu gerçekliğin dışındaki tüm arayışlar sonuç vermediği gibi aksine sorunu derinleştirmiştir" şeklinde bir destek geldi.