Milas'taki Flamingo Cenneti’nde neler oluyor? CHP'li belediyeye tepki

30.08.2020 18:34

Son dakika haberi... Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan ve Flamingo Cenneti olarak da anılan Tuzla Sulak Alanı’nda yükselen ağır koku vatandaşları ve canlıları rahatsız etmeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilgisini bekleyen alan ile ilgili şikayetler artıyor. CHP’li belediyenin çözüm bulması bekleniyor.