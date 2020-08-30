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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
30.08.2020 18:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz ile ilgili çarpıcı mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz" ifadelerini kullandı.


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