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Başkan Erdoğan: Yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz

Başkan Erdoğan: Yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz
30.08.2020 17:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz" dedi.


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