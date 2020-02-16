CHP'nin işi gücü FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan ziyareti sonrası yurda dönüş yolculuğunda uçakta gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın değerlendirmelerinin satırbaşları:

* Suriye'de elimizde kapı gibi bir Adana Mutabakatı var. Biz oraya Adana Mutabakatı çerçevesinde gittik. Hani "Siz oraya nasıl gidiyorsunuz, burası Suriye'nin topraklarıdır" gibi yaklaşım gösterenlere bu bir cevaptır. Gözlem noktaları için Soçi mutabakatının 2. ve 3. maddeleri var. Bu gözlem noktalarının kuşatılması karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Onlara karşı da biz gereğini yapıyoruz. Fakat aslolan şey, 1 milyona yakın İdlib halkının sınırlarımıza doğru hareket halinde olması. Bu 1 milyonu kabul etme durumumuz maalesef yok. Sınırımızdan 30-32 km içeride briket barınaklar yapalım. Bunu Merkel'e de açtım. Şu anda 25 milyon avroyu Kızılhaç vasıtasıyla Kızılay'a gönderiyorlar. Biz onları beklemeden bu briket barakaları yapmaya başladık.





* Asıl önemli olan şey, sürekli "oradaki teröristler" diye dile getiriliyor. Tamam da bu teröristler kim? Bunlar bir PYD, bir YPG değil. Bunlar tam aksine Suriye'nin kendi insanları ve Suriye'nin yerleşik halkı. Bu insanlar kendi topraklarını kendi evlerini korumanın mücadelesini veriyor. Bunların içerisinde teröristler varsa, nasıl PYD/ YPG'ye karşı bu mücadeleyi veriyorsak, o teröristlere karşı da bu mücadeleyi verelim. Ama orada sivil halk uçaklarla, helikopterlerle bombalanıyor. Bunlara karşı en ufak bir ses yok.

* CHP'nin bugüne kadar yaptığı tek şey FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak olmuştur. Bay Kemal'in ciddi bir karşı duruşunu gördünüz mü? Listeye bakınca, "eğer o liste kimdedir?" diye sorulursa, o listenin kimde olduğu cevabını kendisinin vermesi lazım. Niye? Zaten o listeyi beraber hareket ettikleri kişiler hazırladılar. Bunlar, malum zat, emekli genelkurmay başkanı, rahat rahat listeyi bulur çıkarır. Bu listeyi bizim düzenlediğimizi söylemek kadar süreci sulandıran bir yalan olamaz. Bunu az önce ifade ettiğim gibi, mütekait olan genelkurmay başkanı, kara kuvvetleri komutanına sorarsa gereken cevabı zaten alması lazım.

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