AK Parti Grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdi. Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir" ifadelerini kullandı.

Grup toplantısında CHP'nin FETÖ ile bağlantısını kanıtlayan bir dizi video da izleten Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında ana muhalefet ve başındaki zat olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Madem bu kadar istiyor, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum. Rusya edebiyatının önemli ismi Tolstoy'un dediği gibi çamur atmadan iyi düşün, önce senin ellerin kirlenecek. kılıçdaroğlu çamur atmaya çalışırken, elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve ekibidir. Şimdi ne için böyle olduğunu tüm delilleriyle anlatacağım" dedi.

Erdoğan, "FETÖ denilen yapı, uzunca süre hayır, eğitim alanlarında yürüten STK görünümünde faaliyet göstermiştir. Ne zaman bu yapı doğrudan devleti ve milleti hedef almıştır, işte o vakit durum değişmiştir. Bizim FETÖ ile davamız asla kişisel değildir. Bizim davamız ülkemiz ve milletimizin hakkını, hukukunu koruma davasıdır. Geçmişte irtica ile mücadele başlığında bu ülkenin değerlerine saldırılara nasıl karşı çıktıysak bugün de aynı mücadeleyi ettik. FETÖ vesayetine de teslim olmadık. Bu örgütü suç örgütü ilan eden benim" şeklinde konuştu.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN İŞARET ETTİĞİ KILIÇDAROĞLU VE CHP'Lİ İSİMLERİN FETÖ'Yİ AKLAYAN O SÖZLERİ:

Hain darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yayın organı olan Samanyolu TV ve Bugün TV'nin kapatılmasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ın sunduğu programda "Televizyonlar kapatılıyor. Neden kapatılıyor kardeşim? O televizyon kanallarında sadece örgütün değil, bağımsız pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yine partisinin bir grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişi hakkında 'kontrollü darbe' diyerek, "Hiçbir askeri darbe döneminde bu kadar büyük acılar yaşanmadı. Şimdi 15 Temmuz'u fırsat bilip karşı darbe yaptılar. Kontrollü darbe yaptılar ve şimdi milyonları perişan ediyorlar. Kontrollü darbe dedim diye üzerimize geldiler. Ben her yerde ve her zaman bilerek konuşuyorum.

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, partinin FETÖ ile ilişkisini katıldığı bir televizyon programında itiraf ediyor. Yılmaz, "Ben ikinci seçimi aldıktan sonra Genel Başkan'a söyledim. Partideki FETÖ'cü unsurları tasfiye edeceksiniz dedim" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün siyasi ayağını arayan CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, elebaşı Fetullah Gülen'i programına çağırıyor. Özkan'ın elebaşının karşısında ellerini bağlayarak durması dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu yine katıldığını bir televizyon programında 15 Temmuz hain darbe girişiminde halka silah doğrultan askerler için, "Köprüde linç edilen askerlerin haklarının savunulması gerekiyor" diyor.

"DARBECİLERİN HAKKINI SAVUNACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu yine katıldığını bir televizyon programında 15 Temmuz hain darbe girişiminde halka silah doğrultan askerler için, "Köprüde linç edilen askerlerin haklarının savunulması gerekiyor" diyor.

DARBE GİRİŞİMİNDEN AYLAR ÖNCE SKANDAL AÇIKLAMALAR

Eylül 2015'te yine Halk TV'de yapılan bir yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Murat Aksoy, 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce darbe girişimi olacağını ima eden açıklamalarda bulundu.

TANAL'IN SABIKA DOSYASINDA YOK YOK

CHP'li Tanal 1 Mayıs 2014'de İstanbul Beşiktaş'taki korsan gösteriye polis müdahale etti. Adaleti kendisi sağlamaya çalıştı polise saldırdı, tokat attı.

250'den fazla şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ'cülere açık bir şekilde destek verdi. Darbecilere direnen halkı o gece ,"Tüm halkımızı sağduyulu davranmaya çağırıyorum. Evlerine dönmelerine, gerginlikten kaçınmaları diliyorum" diyerek engelleye çalıştı.

2013 yılında FETÖ'nün elebaşısının çağrısı üzerine Bank Asya'ya gitti, hesap açtırdı, para yatırdı. FETÖ'cüleri alkışladı. Eylemlerine katıldı.



14 Kasım 2017'de Meclis'teki bir konuşmasında bölücü terör örgütü PKK'nın paçavrasına "Kırmızı, sarı, yeşil özgürlüğün, bağımsızlığın simgesidir ve özgürlüğün, bağımsızlığın simgesi olması nedeniyle de 3 tane ülkenin bayrağı aynı renktedir. Nerenin mesela? Uganda, Ruanda, Senegal bayrakları da aynı renklerdendir. Onun için diğer ülkelerin de renkleri aynısını ifade etmektedir" sözleriyle sahip çıktı.

FETÖ'CÜLERİN YALANLARINI DİLİNE DOLUYOR!

Habertürk'te Didem Aslan'ın programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün yalanlarını diline doluyor. 15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'nde bir askerin boğazının kesildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Aslan'ın "kesin mi bu konu" sorusuna sinirlenerek, "Hayır efendim. Boğazı kesildi ve vuruldu. Görüntüler vardı zaten. Ve onu öldürenlerle ilgili dava açılmayacağına dair kararname çıkardılar. Bana diyorlar ki 'siz susun'. Bende vicdan var ben bunları nasıl anlatmayacağım" demişti.

GRUP TOPLANTISINDA NAZLI ILICAK, MEHMET ALTAN VE AHMET ALTAN'I AKLIYOR!

Partisinin grup toplantısında FETÖ'yü savunmaktan bıkmayan Kılıçdaroğlu, "Anayasa mahkemesi karar verdi. İçeriye atamazsınız dedi. Hala tutuklu. Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın dışında Nazlı Ilıcak da tutuklu" ifadeleriyle medya yapılanmasını adeta aklamaya çalışmıştı.

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANI BUGÜN TV'YE DESTEK ZİYARETİNE GİTMİŞTİ!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'nün yayın organı olan Bugün TV kapatılmıştı. Kapatılan kanala koşarak giden Kemal Kılıçdaroğlu, "Olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bu tür kararlar demokrasimize zarar verir. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek bizim kabul edebileceğimiz bir uygulama değildir" demişti.

CHP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ BİRGÜN AYMAN GÜLER, CHP-FETÖ BİRLİKTELİĞİNİ İTİRAF EDİYOR!

CHP Eski Milletvekili Birgül Ayman Güleri, CHP- FETÖ iş birliğini alenen itiraf ederek, "30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptık. Cemaatle bir ittifak yaptık. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının CHP için çalıştığını hepimiz gördük" diye konuşmuştu.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL, FETÖ'CÜ TERÖRİSTLERE "CEMAAT" DEYİP SAHİP ÇIKIYOR!

CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ'cü hainlere cemaat deyip sahip çıkmıştı. Özel, "FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettiği Manisa'daki cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğünde bu gözaltında olanları ziyaret ediyoruz" demişti.

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ YILMAZ ATEŞ, CHP'NİN FETÖ'YE TESLİM OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

FETÖ ile CHP arasındaki iş birliğini katıldığı bir televizyon programında açıkladığını için partiden tasfiye edilen Yılmaz Ateş, "Hem MHP'yi tebrik ediyorum hem de Fenerbahçe kulübünü. Maalesef benim partim FETÖ'ye teslim oldu. Ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne teslim olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

EREN ERDEM'DEN ŞOK İTİRAF: "BELGELERİ BANA BÜLENT TEZCAN VERDİ"

FETÖ'den belge almakla yargılanan açıklayan Eren Erdem, kendisine MİT tutanaklarını veren kişinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan olduğunu söyledi.

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