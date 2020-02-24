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Kılıçdaroğlu'nun 'cü avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında! Desteğine bakın kimler gitti!

Başkan ve Genel Başkanı arasındaki bir tazminat davasına Kılıçdaoğlu’nun avukatı olarak verdiği yanıt dilekçesinde Erdoğan’a hakaret eden , konuyla ilgili yargılanmaya başlandı. Aynı zamanda ile bağlantısı da ortaya çıkan Çelik’in yargılandığı davaya CHP’li , , İstanbul İl Başkanı , , ’in de katılması CHP’nin FETÖ ile arasına mesafe koyamadığını gözler önüne serdi.

  • Güncel
  • 24.02.2020 17:43
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 17:48
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Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü avukatı hakim karşısında!

'nda bulunan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Avukat ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı 'ı temsilen Avukat Abdulsamet Aydın duruşmada yer aldı.

KATILAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ!
Davaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Seda Kadıgil, Gökhan Zeybek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda partili katıldı. Çelik'i savunmak için, aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda avukat duruşmaya katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Celal Çelik, 13 yıl hakimlik yaptığını, uzun süredir de avukat olduğunu belirterek, "Ben şu an bir iddianame ile karşı karşıyayım, sanık pozisyonundayım" dedi.

CUMHURBAŞKANININ AVUKATI: FETÖ'NÜN İPİNE SIKI SIKIYA YAPIŞMIŞTIR
Erdoğan'ın Avukatı Abdulsamet Aydın ise , "Sanık hukuki savunma yapmak yerine tamamiyle şov yapmıştır. Daha önce yaptığı tutumu burada da sürdürmüştür. Sanık 'nün sahte ve montaj bir şekilde oluşturduğu kayıtlarla ilgili burada savunma yapmış ve FETÖ'nün bu ipine sıkı sıkıya yapışmıştır" dedi. Avukat Aydın, "sanığın savunmalarının reddini, sanık ve sanık vekillerinin taleplerinin reddini talep ediyoruz" dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VAR
İddianamede, Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı hakkında kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, eski hakim olduğu Çelik hakkında mahkeme nezdinde son soruşturmanın açılarak atılı suçlardan 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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