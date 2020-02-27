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Enver Altaylı'nın mektubunda FETÖ oyunları! Güneydoğulu gençleri FETÖ'cü yapmış

Enver Altaylı'nın mektubunda FETÖ oyunları! Güneydoğulu gençleri FETÖ'cü yapmış

27.02.2020 19:34

15 Temmuz’da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü’nün, sinsi oyunları, algı operasyonları, gençleri terör örgütüne katılmak için nasıl ikna ettikleri bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eski MİT’çi Enver Altaylı’nın FETÖ elebaşı Gülen’e yazdığı bir mektuba yer verildi. 2009’da yazılan mektupta Altaylı, Güneydoğu’daki gençleri bir terör örgütünün kucağından alarak başka bir terör örgütü için yetiştirmek amacıyla çalışmalar yaptığına dikkat çekiyor. Mektupta Altaylı’nın FETÖ okulları Milli Güvenlik Kurulu’ndan tavsiye kararı çıkarmaya çalışıtığı da görülüyor. İşte haberin detayları...


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