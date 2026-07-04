CANLI YAYIN
Geri
Sakarya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı!

Sakarya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı!

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında ilk kez kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturuyor. Şehir genelinde dokuz gün boyunca yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek.

Dokuz Gün Boyunca Yüzlerce Etkinlik Yapılacak

Festival kapsamında dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle ziyaretçilere zengin bir program sunulacak. Program dahilinde konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

50 Farklı Noktada Gastronomi Keşfi

Zengin sanat etkinliklerinin yanı sıra, festival süresince belirlenen 50 Lezzet Noktası da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Katılımcılar bu noktalarda Sakarya'nın köklü ve tescilli gastronomi mirasını yakından keşfetme fırsatı yakalayacak.

Şehrin Dört Bir Yanında Yoğun Program

Kültür ve sanatı her kesime ulaştırmayı hedefleyen festivalin Sakarya rotası, geniş katılımı ve farklı alanlara hitap eden içerikleriyle 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Şehir genelindeki çeşitli alanlarda kurulacak etkinlik alanları, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Eskişehir'de servis ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı!
Eskişehir'de servis ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı!
Ata Demirer'in geçmişteki sözleri hatırlandı: Din şakası bizde yapılmaz!
Ata Demirer'in geçmişteki sözleri hatırlandı: Din şakası bizde yapılmaz!
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası anı kamerada!
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası anı kamerada!
CHP'li başkandan kendisini eleştiren muhtara ağır küfür!
CHP'li başkandan kendisini eleştiren muhtara ağır küfür!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle