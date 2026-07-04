Sakarya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı!
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında ilk kez kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturuyor. Şehir genelinde dokuz gün boyunca yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek.
Dokuz Gün Boyunca Yüzlerce Etkinlik Yapılacak
Festival kapsamında dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle ziyaretçilere zengin bir program sunulacak. Program dahilinde konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.
50 Farklı Noktada Gastronomi Keşfi
Zengin sanat etkinliklerinin yanı sıra, festival süresince belirlenen 50 Lezzet Noktası da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Katılımcılar bu noktalarda Sakarya'nın köklü ve tescilli gastronomi mirasını yakından keşfetme fırsatı yakalayacak.
Şehrin Dört Bir Yanında Yoğun Program
Kültür ve sanatı her kesime ulaştırmayı hedefleyen festivalin Sakarya rotası, geniş katılımı ve farklı alanlara hitap eden içerikleriyle 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Şehir genelindeki çeşitli alanlarda kurulacak etkinlik alanları, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.