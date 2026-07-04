Sakarya'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı!

Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 11:58

Dokuz Gün Boyunca Yüzlerce Etkinlik Yapılacak

Festival kapsamında dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle ziyaretçilere zengin bir program sunulacak. Program dahilinde konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

50 Farklı Noktada Gastronomi Keşfi

Zengin sanat etkinliklerinin yanı sıra, festival süresince belirlenen 50 Lezzet Noktası da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Katılımcılar bu noktalarda Sakarya'nın köklü ve tescilli gastronomi mirasını yakından keşfetme fırsatı yakalayacak.

Şehrin Dört Bir Yanında Yoğun Program

Kültür ve sanatı her kesime ulaştırmayı hedefleyen festivalin Sakarya rotası, geniş katılımı ve farklı alanlara hitap eden içerikleriyle 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Şehir genelindeki çeşitli alanlarda kurulacak etkinlik alanları, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayacak.