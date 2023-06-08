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Mersin'de 'torbacı' operasyonu | Video

Mersin'de 'torbacı' operasyonu | Video
08.06.2023 09:24

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Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 31 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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Kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarıı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 'torbacılık' yöntemiyle uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 31 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti.

Şafak vakti 31 şüphelinin evine 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Özel harekat timleri ve dron destekli operasyonda şüphelilerin evlerinin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi.

Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen operasponda hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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