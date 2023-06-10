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CHP'li Aytuğ Atıcı "Ağır yenilgi almadık" diyen Kılıçdaroğlu'na sert daldı!

CHP'li Aytuğ Atıcı "Ağır yenilgi almadık" diyen Kılıçdaroğlu'na sert daldı!
10.06.2023 05:01 - Son Güncelleme: 10.06.2023 05:02

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CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" diyen Atıcı, Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" ifadelerini kullandı. 2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan CHP'li Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.

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