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Melih Altınok ve Zafer Şahin, Süleyman Soylu'nun istifa kararını A Haber'de değerlendirdi

Melih Altınok ve Zafer Şahin, Süleyman Soylu'nun istifa kararını A Haber'de değerlendirdi

12.04.2020 23:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok ve Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zefer Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Bakan Soylu istifa açıklamasında, "Tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir." ifadelerine yer verdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok ve Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"SADECE CUMA AKŞAMI İLE DEĞERLENDİRMEK DOĞRU OLMAZ"
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Altınok, "Sosyal medyada Süleyman Soylu'ya sosyal medyada ciddi bir destek var. Kendisi görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Terörle mücadele bu dönemde önemli başarılara imza atıldı. Soylu'yu sadece cuma gecesi ile değerlendirmek doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Süleyman Soylu gerek terörle mücadelede gerekse koronavirüs ile mücadele sürecinde gerçekten kamuoyunun takdirini kazanan başarılı bir performans ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
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