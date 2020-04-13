Bakan Süleyman Soylu'nun istifa haberiyle ilgili flaş gelişme: Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi var

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınına bağlanarak Süleyman Soylu'nun istifa süreciyle ilgili perde arkasındaki detayları açıkladı. Şahin, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Soylu'nun istifasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi var." dedi.
Bakan Süleyman Soylu'nun istifa haberiyle ilgili flaş gelişme: Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi var13.04.2020 00:15
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