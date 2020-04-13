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Bakan Süleyman Soylu'nun istifa haberiyle ilgili flaş gelişme: Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi var

Bakan Süleyman Soylu'nun istifa haberiyle ilgili flaş gelişme: Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi var

13.04.2020 00:15

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin A Haber canlı yayınına bağlanarak Süleyman Soylu'nun istifa süreciyle ilgili perde arkasındaki detayları açıkladı. Şahin, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Soylu'nun istifasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi var." dedi.


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