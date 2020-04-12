"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası sürpriz bir karar" 12.04.2020 22:13

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı. A Haber Ankara Haber Koordinatöre Fatih Atik, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınına katılarak Süleyman Soylu'nun istifasını değerlendirdi. Atik, istifa kararının Başkan Erdoğan ile görüşmeden verilemeyeceğini dile getirdi. Şebnem Bursalı ise kararın kulislerde konuşulmadığını bildirdi. Bursalı, "Soylu daha önce de istifa etmişti ama istifası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmemişti." dedi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise kararın sürpriz olduğunu söyledi. Övür, "Bu karar bir sürpriz. Kimsenin beklemediği bir karardı. Süleyman Soylu’nun toplumda inanılmaz bir karşılığı vardı. Bu süreci de Sağlık Bakanı ile Cumhurbaşkanı önderliğinde çok iyi yürütmüştü. Bu süreci sadece bizler değil tüm dünya takdir ediyordu. Bunun aktörlerinden birisi de Soylu’ydu. Elazığ depreminde de çok başarılı bir süreç yönetmişti. Bu açıdan kimse beklemiyordu." dedi.