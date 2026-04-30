Müge Anlı'da evlat dramı: 8 aylık engel kalktı

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 15:26 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 15:27

ATV’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te, 80 yaşındaki Kadriye Hanım ile 52 yaşındaki oğlu Metin Bey’in aylar süren kopukluğu canlı yayında son buldu. 8 ay önce evi terk eden ve annesini telefonundan engelleyen Metin Bey’in stüdyoya gelmesiyle yaşanan yüzleşme, izleyicileri ekran başına kilitledi.

78 Yaşındaki kanser hastası Kadriye Karadoğan, 52 yaşındaki oğlu Metin Karadoğan'ın 7 ay önce kendisini, çocuğunu, torunlarını eşini bırakarak kayıplara karıştığını söyledi. İddialara göre Metin Karadoğan'ın 34 yaşındaki Sibel ile ilişki yaşadığı için 10 Milyon TL borç yaparak ailesini terk ettiği ileri sürüldü. Metin Karadoğan stüdyoya geldi, annesi ile kucaklaştı.