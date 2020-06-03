Libya Başbakanı Feyyaz Sarrac Türkiye'ye geliyor

03.06.2020 11:26

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraç perşembe günü Türkiye'de olacak. Sarrac,Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan-Sarrac görüşmesinde gündem Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Hafter'e karşı verdiği destek ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları olacak. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala da bugün hazırlıklar için Türkiye'ye gelecek.