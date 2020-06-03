Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Feyyaz Sarraç perşembe günü Türkiye'de olacak. Sarrac,Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan-Sarrac görüşmesinde gündem Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Hafter'e karşı verdiği destek ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları olacak. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala da bugün hazırlıklar için Türkiye'ye gelecek.
Libya Başbakanı Feyyaz Sarrac Türkiye'ye geliyor
03.06.2020 11:26
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