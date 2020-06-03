1 Milyon TL ödülle aranan hain Tunceli'de öldürüldü

Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan Şerzan kod adlı Hasan Ataş, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan Şerzan kod adlı Hasan Ataş, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.