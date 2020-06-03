15 yaşında Medine Kardelen bulundu! 3 Haziran 2020

03.06.2020 11:03

Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Haziran Salı 2020 tarihli programında kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Medine Kardelen bulundu. Canlı yayına bağlanarak babası ile bugün görüşmek istemediğini söyleyen Medine Kardelen'i canlı yayına davet eden Müge Anlı, annesi ile de görüşerek Medine Kardelen'i ikna etmeye çalıştı. İşte o anlar...