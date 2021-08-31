Büyükşen cinayetinde çok çarpıcı iddia! Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı Afgan uyruklu çoban meğer...

Müge Anlı canlı yayınında bugünkü itiraf ortalığı karıştırdı! Büyükşen cinayetinin tetikçisi Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Büyükşen cinayetinde merak edilenler tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Büyükşen cinayeti hakkında 3 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık, sözleri ile kan dondurmuştu. Bugün ise bambaşka bir gelişme yaşandı. İşte 31 Ağustos 2021 Müge Anlı canlı yayınında Büyükşen cinayetine dair çarpıcı iddialar...

Büyükşen çiftini ölüme götüren olayda sular durulmuyor. Cinayeti işlediği iddia edilen Afgan çoban Abdülhamit Özbek'in yanında çalıştığı aile suçlamaların gerçeği yansıttığını düşünmüyor. Aile üyeleri, Afgan çobanın şehir dışına tek başına çıkmasının mümkün olmadığına işaret ediyor. Özbek'e güvendiklerini dile getiren aile, yanlarında çalışan işçinin cinayet işleyecek biri olmadığına dikkat çekiyor. Aile, 100 bin TL para iddiasının da gerçeği yansıtmadığı görüşünde.