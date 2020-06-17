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Kritik Libya ziyareti dönüşü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama

Kritik Libya ziyareti dönüşü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama
17.06.2020 23:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik Libya ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Libya'da büyük memnuniyet yarattğını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye ile Libya'yı ilgilendiren konuları görüştük" dedi.


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