TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber canlı yayınında Yassıada'daki hukuksuz yargılamalar, erken seçim tartışmaları, 3 ismin vekilliklerinin düşürülmesi ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağını değerlendiren Şentop, ''Ayasofya bir ibadethanedir, hiçbir karar değiştirilemez değildir.'' ifadelerini kullanırken, erken seçim tartışmaları ve seçim sistemi revizesiyle ilgili de çarpıcı mesajlar verdi. Şentop bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
17.06.2020 21:54
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
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