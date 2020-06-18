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HDP’lilerden Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik! Halay çektiler...

HDP’lilerden Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik! Halay çektiler...
18.06.2020 00:11

Dağa kaçırılan çocukları için sorumlu tuttukları HDP binası önünde evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerinin acılarına duyarsız kalan HDP’liler, evlat nöbeti tutulan çadırın önünde zılgıtlar eşliğinde halay çekti.


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