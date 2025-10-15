PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Kremlin’de tarihi anlar: Ahmed Şara–Putin görüşmesinden ilk görüntü!
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 14:36
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Rusya ziyareti başladı. Şara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin’deki buluşmasından ilk görüntüler basına yansıdı.
Bunlar da Var
00:10
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
14.10.2025
Salı
00:40
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
14.10.2025
Salı
02:31
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
14.10.2025
Salı
00:38
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
14.10.2025
Salı
CANLI YAYIN