CANLI YAYIN
Geri
Lastiği patlayan otomobil konteyner iş yerine daldı

Lastiği patlayan otomobil konteyner iş yerine daldı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! Park halindeki araca çarpıp savrulan otomobil konteyner iş yerine dalarak durabildi; 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, görenleri hayrete düşürdü. Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir otomobil lastiğinin patlaması sonucu adeta kontrolden çıktı.

Lastiği Patladı, Facia Geldi

Edinilen bilgilere göre; saat 23.15 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin lastiği aniden patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce yol kenarında park halinde bulunan otomobile hızla çarptı.

Konteyner İş Yerine Dalarak Durabildi

Çarpışmanın şiddetiyle duramayan ve savrulan otomobil, bölgede bulunan bir konteyner iş yerine dalarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Samsun’da kabus! Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi
Samsun’da kabus! Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi
Burcu Köksal resmen AK Parti'de!
Burcu Köksal resmen AK Parti'de!
Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle