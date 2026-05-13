Lastiği patlayan otomobil konteyner iş yerine daldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, görenleri hayrete düşürdü. Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, bir otomobil lastiğinin patlaması sonucu adeta kontrolden çıktı.

Lastiği Patladı, Facia Geldi

Edinilen bilgilere göre; saat 23.15 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin lastiği aniden patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce yol kenarında park halinde bulunan otomobile hızla çarptı.

Konteyner İş Yerine Dalarak Durabildi

Çarpışmanın şiddetiyle duramayan ve savrulan otomobil, bölgede bulunan bir konteyner iş yerine dalarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.