Yol ortasında alev alev yandı! Elazığ-Sivrice yolunda otomobil yangını paniği

Elazığ-Sivrice karayolunda bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobil adeta alev topuna döndü. Kinederiç rampası mevkii üzerinde ilerleyen otomobilin motor bölümünden, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü Aracını Son Anda Kenara Çekti

Durumu fark eden sürücü, büyük bir soğukkanlılıkla aracını sağ şeride çekerek hemen dışarı çıktı. Sürücünün inmesinden saniyeler sonra alevler tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler Müdahale Etti Ama Araç Küle Döndü

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangının şiddeti nedeniyle otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can Kaybı Yaşanmadı

Olayda herhangi bir ölü ya da yaralanma vakasının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.