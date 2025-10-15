PODCAST
ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 14:15
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Tunç, olayın aydınlatılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek uzman mütalaası talep edildiğini belirtti.
