PODCAST CANLI YAYIN
ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması

ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Tunç, olayın aydınlatılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek uzman mütalaası talep edildiğini belirtti.

Bunlar da Var

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle