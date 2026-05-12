Dicle Nehri’nde can pazarı! Su bir anda yükseldi, 24 yaşındaki genç mahsur kaldı

Diyarbakır'ın Hantepe Mahallesi'nde bugün öğleden sonra yaşanan olayda, bir gencin piknik keyfi az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Dicle Nehri kıyısına dinlenmek için giden 24 yaşındaki İ.Y., nehir sularının aniden yükselmesiyle neyin ortasında kaldı.

Kayalıklara Sığındı

Su seviyesinin hızla artması ve akıntının şiddetlenmesi üzerine paniğe kapılan İ.Y., akıntıya kapılmamak için kendini nehir yatağındaki kayalık bir alana attı. Çaresizce yardım bekleyen gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Zamanla Yarış Başladı

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, suyun akış yönünü hesaplayarak kurtarma botunu suya indirdi. Uzman ekiplerin titiz çalışması sonucu İ.Y., mahsur kaldığı kayalıklardan alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Sağlık Durumu İyi

Kıyıya çıkarılan gence ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı. Korku dolu anlar yaşayan İ.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer baraj kapaklarının açılması veya mevsimsel etkilerle su seviyesinin aniden değişebileceği konusunda vatandaşları uyardı.