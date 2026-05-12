Karayolunda zincirleme dehşet! 3 araç çarpıştı

Aksaray-Nevşehir karayolu bugün akşam saatlerinde feci bir zincirleme kazaya sahne oldu. Yolun 10. kilometresinde meydana gelen olayda, üç araç birbirine girdi, karayolu adeta savaş alanına döndü.

3 Araç Birbirine Girdi

Edinilen bilgilere göre; Mustafa K. (71) idaresindeki hafif ticari araç, Zeki T. ve Zikrullah Y. yönetimindeki iki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu yetkililere bildirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa K. ve araçlarda bulunan diğer 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.